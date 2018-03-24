KASİAD Temsilcilik Sayısını Artırıyor.

Kastamonu Sanayi ve İş adamları Derneği (KASİAD) Kastamonu temsilciliğine Ahmet Katar getirildi. Türkiye’nin ilk şehir fuar organizasyonuna ev sahipliğinden sonra Türkiye’nin farklı illerinin iş adamları dernekleri tarafından aranılarak fuar hakkında bilgi paylaşımı yapımı konusunda öncü misyon üstlenen KASİAD, bu konuda Türkiye’nin ilk şehircililik fuarına imza atarak adeta lokomotif görevini üstlendi.



Türkiye çapında Kastamonu dışında 19 ilde temsilcilikleri bulunan KASİAD, KASTEXPO Fuarorganizasyonu akabinde farklı illerde bulunan Kastamonulu iş adamları tarafından temsilcilik açılması konusunda yoğun teklifler aldı.



KASİAD yönetimi yoğun alınan bu teklifler karşısında aldığı kararla yeni yapılanmalarla il temsilcilikleri sayısını artırma kararı ile Türkiye’ninfarklı coğrafibölgelerindeki yeni temsilcilikleri ile Türkiye’yi adeta ağgibi örmeyi hedefliyor.



KASİAD Kastamonu merkezde yeni yapılanma için Sanayici ve İş adamı Ahmet Katar’ı Kastamonu temsilciliğine getirdi. Katar plazada düzenlen mütevazı törene KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, Başkan yardımcıları Murat Arer, Genel Sekreter Cemal Şenol, Demir Yılmaz, Basın danışmanı Abdülkadir Akın katıldı.



KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan Kastamonu temsilciliğine getirilen Ahmet Katar’ı tebrik ederek katılım belgesini imzaladı. Ayhan Aslan“ Kastamonu’da başarılı işlere imza atan Ahmet Beyin uzun zamandır başarılı çalışmalarını takip ediyoruz. Gurbette biz sanayici ve iş adamlarımızın baba topraklarında yapacağımız her önemli proje ve gelişmeleri bizim adımıza takip edecek bir temsilcimiz olması bize güç verecektir. Bundan böyle Kastamonu kabuğunu kırmıştır ve kırmaya devam edecektir. Önümüzdeki süreçte birlikte hareket ederek Kastamonu’ya gelebilecek ve getirilebilecek yatırım ve yatırımcı projelerinde öncü ve belirleyici olma noktasında KASİAD Genel merkezi olarak Kastamonu temsilcimizin yanında olacağız. Ben değil biz diyerek Kastamonu’nun geleceğine yön verecek Ahmet Bey gibi genç yüzlerinKastamonu’nun gelişmesine damga vuracak işlere imza atmaları noktasında görevegelmeleri için yönetimolarak gereken desteği vereceğiz. Artık Kastamonu günden güne gelişiyor. Yorgun ve heyecanını yitirmiş iş dünyası sektöründeki temsilci ve yetkililerin yerine yenileri getirilmeli. Yoksa Kastamonu’nun ilerlemesini ve gelişimini beklemek hayal olur. Bu konuda Kastamonu’nun kanat önderlerini de destek vererek Vali, Belediye başkanı ile birlikte hareket etmelidir. Biz İstanbul’dan Kastamonu da yapılacak proje yatırım, Kastamonu’nun geleceği için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya varız. Ama heyecanı bitmiş yöneticilere artık dur tamam demesini Kastamonulu bilmelidir.” değerlendirmesini yaptı.







KASİAD Başkanı Ayhan Aslan Kastamonulu vatandaşlarımızın Ticaret Sanayi Odası ve Borsa seçimlerinde Kastamonu’ya değer katacak kişileri veya grupları seçmelerini önerdiğini rekabet ortamının olduğu yerde Kastamonu halkının kazanacağını söyledi.



KASİAD Temsilciliğine getirilen Sanayici ve İş adamı Ahmet Katar” Sayın Ayhan Aslan bey olmak başta olmak üzere bu göreve beni layık gören KASİADyönetimine çok teşekkür ediyoruz.Biz Kastamonu’da yeni oluşum ve genç ekiple KASİAD’ın tanıtımına,yeni bir heyecan, yeni bir soluk getireceğiz, Kastamonu ve İstanbul sanayicileri olarak Kastamonu’ya yatırım ve yatırımcı kazandırma noktasında sinerji ve güç birliği yapmaktan da onur ve gururduyacağız, bu konuda şahsım ve arkadaşlarımızla elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz” dedi.

