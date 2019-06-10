Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Karsan’dan Roma’ya 227 adet Menarinibus Citymood otobüs

İstanbul, 10 Haziran () – Otomotiv şirketi Karsan, İtalya merkezli Industria Italiana Autobus SpA’yla (IIA) yaptığı işbirliğiyle İtalya’nın Roma kentine üretimini tamamen şirketin yapacağı 227 adet Menarinibus Citymood marka otobüs siparişi...

Karsan’dan Roma’ya 227 adet Menarinibus Citymood otobüs

İstanbul, 10 Haziran () – Otomotiv şirketi Karsan, İtalya merkezli Industria Italiana Autobus SpA’yla (IIA) yaptığı işbirliğiyle İtalya’nın Roma kentine üretimini tamamen şirketin yapacağı 227 adet Menarinibus Citymood marka otobüs siparişi aldı.
Karsan’ın yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) işbirliği kapsamında dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerinden biri olan Roma için 227 adetlik otobüs siparişi aldığını duyurdu. 
Karsan, Roma Belediyesi’nin aldığı 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Bursa’daki fabrikasında üreterek yılsonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek olan Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7.2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek.
Beş ayda 61.3 milyon euroluk sipariş
Menarinibus Citymood ihracatıyla ilgili Karsan CEO’su Okan Baş şu değerlendirmeyi yaptı:
"IIA ortaklığı bir dünya markası olma stratejimiz için önemli bir hamleydi. IIA’daki payımızı da artırmamızla birlikte, Avrupa’da daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyebiliyoruz. Özellikle 2019 yılı, Menarinibus Citymood markalı otobüslerimizin ihracatı noktasında önemli bir yıl oluyor. Roma otobüsleri ile birlikte bu yıl sadece beş ayda toplamda 61.3 milyon euro değerinde, 320 adetlik Menarinibus Citymood siparişine ulaşmış olduk. IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı toplam otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar bin adedi aşacak." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328