Karne hediyeleri hepsiburada’dan

İstanbul, 19 Ocak () - Eğitim döneminin ilk yarısı sona ererken öğrenciler büyük bir heyecanla hediyelerini beklemeye başladı.

Teknolojiyle büyüyen yeni kuşak çocukların ve gençlerin hayallerini süsleyen hediyeler ise ağırlıklı olarak elektronik ürünlerden oluşuyor.

Yarıyıl tatiline girecek öğrenciler ve ailelerinin karne heyecanı hepsiburada’da mutluluğa dönüşecek. Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, gençlerin ve çocukların da tercihlerini belirliyor.

Teknolojiyle büyüyen yeni kuşağın karne hediyesi tercihleri çoğunlukla elektronik ürünler oluyor. Eğitim döneminin ilk yarısı sona ererken iki haftalık bir tatile hazırlanan öğrenciler artık karne hediyesi olarak akıllı cihaz, oyun konsolu veya tablet gibi ürünler bekliyor. Hepsiburada, sanal gerçeklik gözlüğünden, bilgisayar oyunlarına, notebooklardan, tabletlere, akıllı saatlerden, oyun konsollarına, telefonlardan, MP3 playerlara kadar onlarca teknoloji ürününü cazip indirimler ve hızlı teslimat güvencesiyle sunuyor.

Müşterilerine özel zamanlarda en özel teklifleri sunan hepsiburada, karne hediyelerinde de birçok kampanya sunuyor. Notebookları indirimli fiyatlarla sunan hepsiburada ayrıca notebook alan müşterilerine 7” tablet hediye ediyor. Hepsiburada kullanıcıları tabletlerde de %40’a varan indirimden yararlanabiliyor.

Hepsiburada, öğrencilerin yarıyıl tatillerini daha da keyifli hale getirmek için teknoloji ürünleri dışında birçok ürün alternatifini müşterileriyle buluşturuyor. Yarıyıl tatilinde dışarıda daha fazla vakit geçirecek gençler ve çocuklar için termal içlikler ve kayak kıyafetlerinin yanı sıra onlarca çeşitte spor ayakkabı da anne babaların seçimine sunuluyor.

Hepsiburada’nın hediye seçenekleri arasında çocukların vazgeçilmez hayali bisikletten, evde keyifli vakit geçirtecek oyuncaklara ve kutu oyunlara kadar birçok hediye sahiplerini bekliyor.