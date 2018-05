Kariyer.net, yenilenen yüzüyle doğru adayı doğru işle buluşturuyor

İSTANBUL,()-BU yıl 23'üncüsü düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi, Kariyer.net’in ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. İnsan kaynakları uzmanlarının sektör değerlendirmeleri yaptığı zirvede Kariyer.net yenilenen yüzünü tanıttı.

Tecrübe, gelişmiş altyapı ve AR-GE kaynakları ile bir dizi yeniliği hayata geçirmek üzere yola çıkan Kariyer.net, hem işverenlere hem de adayların iş buma ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda hem işverenlerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmak hem de adayların yaşadığı deneyimi iyileştirmek adına yapılan birçok yenilik vatandaşların hizmetine sunuldu.Tamamen Türk mühendislerinin emeğiyle hayata geçirilen bu yeniliklerin arasında; adaylar için yepyeni özgeçmiş formatları, adayın başarı şansını artırmasını sağlayacak yönlendirmeler ile işe giriş sürecini şeffaflaştıracak birçok unsur yer alıyor.

Zirvede gerçekleştirdiği sunumda konuşan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, işverenlere ve adaylara bilgi verdi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÇOK KULLANILAN ADAY TAKİP SİSTEMİNİ YENİLEDİK”

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Hem işletmelerdeki işe alım yetkililerinin kullandığı hem de adayların kullandığı ürün ve servislerimizi baştan sonra yeniledik.

İşverenler için; Türkiye’nin en çok kullanılan aday takip sistemini yeniledik. İsmi Kariyer.net 360. çok daha sade, daha kolay, daha hızlı, daha mobil ve daha modern bir görünüme büründü. Böylelikle Kariyer.net’ten eleman arayan işverenlerimize daha iyi ve daha kolay bir hizmet vermeyi, aradıkları adaya daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu aşamada AR-GE departmanımızın hayata geçirdiği yapa zeka uygulamları ile aday-işveren eşleştirmelerini çok daha iyi yapıyoruz.

Aynı zamanda aday tarafında da yaptığımız birçok yenilik var. Türkiye’nin iş aramak için en çok kullanılan mobil uygulaması olan uygulamamızı baştan sona yeniledik. Uygulamada adaylarımıza CV’lerinin doluluk oranları ile ilgili anında geri bildirim veriyoruz. Onları daha güçlü bir özgeçmiş için yönlendiriyor; blog ve video içerikleri ile gelişimlerine destek oluyoruz. İlan öneri sistemlerimizi, özgeçmiş alanlarımızı kişiselleştiriyor, böylelikle adaylarımızın deneyimini iyileştiriyoruz. Adaya saygı prensibimizin bir parçası olarak şeffaflık da önemli adımlarımızdan biri. Adaya hem özgeçmiş görüntülenmelerine ilişkin istatistikler veriyor hem de inceledikleri ilanların işe alım yetkilisi tarafından en son ne zaman değerlendirildiğini paylaşıyoruz” dedi.

“3.2 MİLYON KİŞİ BİZİM ÜZERİMİZDEN İŞ BULDU”

Uysal konuşmasına şöyle devam etti: “Çok ciddi bir veriyi yönetmeye çalışıyoruz. Bünyemizde 25 milyon CV var. Dolayısıyla her gün bizim üzerimizden yaklaşık 300 bin başvuru gerçekleşiyor. Ayda yaklaşık 10 milyon başvuruya tekabül ediyor bu rakam. Adaylarımızın daha iyi bir deneyim yaşaması ve daha doğru başvuru yapması hem onları mutlu ediyor hem de işverenlerimiz için daha doğru eşleştirmeler sunmamız anlamına geliyor. Biz Kariyer.net olarak ‘İşimiz Gücümüz İş Bulmak’ diyoruz. Türkiye’de 19 yıldır faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk internet firmalarından biriyiz. Bu 19 yıllık süre zarfında da yaklaşık 3.2 milyon kişi bizim üzerimizden iş buldu. Çok ciddi bir rakam” ifadelerini kullandı.

“İŞVERENLER ZORLU POZİSYONLARI BİZE PASLAYABİLECEK”

Doğru adayı, doğru işle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Uysal, “Bu yıl farklı servisleri de hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de yeni bir servisimiz olan ‘Pratik Aday Servisi’. Türkiye’de iş arayan çok ciddi bir kitle var ve bu kitle çok başvuruda bulunuyor. Bu da insan kaynakları departmanlarının başvuru değerlendirme süreçlerini uzatabiliyor. Biz de işverenlerimize, bu süreçleri kısaltmaları için destek oluyoruz. İşverenler pozisyon için bir talepte bulunuyor. Biz de o talebe göre ilanlarını yayınlanıyor ve ilanın binlerce kişiye ulaşmasını sağlıyoruz. O ilana gelen başvuruları elemeden geçirdikten sonra, bize verdikleri sorularla telefon mülakatına tabi tutuyoruz. Bu telefon görüşmeleri neticesinde de bir kısa liste oluşturup işverelerimize bu listeyi sunuyoruz. Bu sayede işealım süreci çok daha kısa bir sürede ilerlemiş oluyor” şeklinde konuştu.

“İŞVERENLERDEN ‘İŞİN OLSUN’ UYGULAMASI İÇİN ÜCRET ALMIYORUZ”

Adaylara ve işverenlere kolaylıklar sağladıklarını dile getiren Fatih Uysal, “İşin Olsun uygulamamız mavi yaka segmentine hitap ediyor. Türkiye’de her 3 işsizden 2’si mavi yaka segmentine mensup. Dolayısıyla da işsizliğin azalması için mavi yaka segmentinde bir şeyler yapmak gerekiyor. İşin Olsun çok kolay bir uygulama. 1 dakika içerisinde ilan verebiliyorsunuz. Temmuz ayında hayata geçti ve şu an 1.4 milyon kişi tarafından indirildi. Ciddi anlamda kabul gördü. Bu durum bizi mutlu ediyor. Biraz sosyal sorumluluk faaliyeti gibi düşünüyoruz. Çünkü işverenlerden bunun için ücret almıyoruz. Ücretsiz bir uygulama. Her segmentin ihtiyacına göre farklı yenilikleri hayata geçirerek onların iş ya da eleman bulma süreçlerine destek olmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)