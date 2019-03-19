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Kardemir'de toplu iş sözleşmesi sevinci

KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) ile Özçelik-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanırken, işçiler sevinç yaşadı. Kardemir'de çalışan 3 bin 300 işçiyi ilgilendiren 2019-2020 toplu iş...

Kardemir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) ile Özçelik-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanırken, işçiler sevinç yaşadı.
Kardemir'de çalışan 3 bin 300 işçiyi ilgilendiren 2019-2020 toplu iş sözleşmesi Kardemir Genel Müdürlüğü toplantı salonunda imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle, çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 13,19, ikinci 6 ay için TÜFE, üçüncü 6 ay için TÜFE, dördüncü 6 ay için TÜFE + 1 puan artış yapılırken, sosyal haklarda da ilk yıl yüzde 18, ikinci yıl TÜFE+1 puan artış yapıldı. Sözleşmede, 15 yıl ve üstü kıdeme sahip tüm çalışanlara aylık brüt 400 TL kıdem ödemesi yapılacak ve 9. kademede olan çalışanların 10 ve üstü kademelere geçişleri yapılacak.
Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ile Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, imza töreninin ardından fabrika içerisindeki Haddehane Meydanı'nda gündüz vardiyasından çıkan ve kendilerini bekleyen yaklaşık 3 bin işçi tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Güleç ve Değirmenci, işçilerin arasından geçerek birlikte kürsüye yürüdü. Meşaleler yakan işçiler, 'İşçi sendika omuz omuza', 'Kardemir sendika omuz omuza' ve 'Biz bir aileyiz' sloganları atarak toplu sözleşmenin imzalanmasını kutladı.

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