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KARDEMİR Başkanvekili Öz: Savunma ve otomotiv sanayine çelik üretmeye başladık
KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, her geçen gün inşaat demiri rekoltesini düşürüp kıymetli çeliğe doğru geçtiklerini belirterek, "Şu anda otomotiv sanayine ve savunma sanayine çelik...
EKONOMİ 04.11.2019, 15:11
KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, her geçen gün inşaat demiri rekoltesini düşürüp kıymetli çeliğe doğru geçtiklerini belirterek, "Şu anda otomotiv sanayine ve savunma sanayine çelik üretmeye başladık" dedi.
KARDEMİR, 150 milyon TL harcama ile yapılan sürekli dolum makinası törenle üretime geçti. Yıllık kapasitesi 1 milyon 250 bin ton olan sürekli döküm makinesiyle 150 milimetre ve 170 milimetre kare kesitli kütük üretilecek. Çelikhane ünitesindeki açılış töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, bünyelerinde bulunan dünyanın 16’ncı demiryolu tekeri fabrikasının üretime başladığını söyledi. Öz, devreye aldıkları tesisin kıymetli çelik üreteceğini belirterek, "Bu devreye aldığımız tesisin bir özelliği de kıymetli çelik üretecek. Kangal, otomotiv ve savunma sanayinde kullanılan kütükler burada üretilmiş olacak. Dolayısıyla kıymetli çeliğe geçiş noktasında da elimizi rahatlatmış olacak. Her geçen gün inşaat demiri rekoltesini düşürüp kıymetli çeliğe doğru geçiyoruz. Şu anda otomotiv sanayine ve savunma sanayine çelik üretmeye başladık. Biraz zor oldu, kolay olmadı. Hamd olsun başardık. Bu tesisle birlikte kütük döküm kapasitesi yıllık 3,5 milyon tona ulaştı.Artık Kardemir, çelik sektörü daralsa bile üretmiş olduğu farklı çeliklerle hem Türkiye’nin ithalatını engellemiş olacak hem de katma değeri yüksek çeliklerle ayakta durmaya devam edecektir" dedi.
Yapılan duanın ardından tesisin açılışı yapıldı.
KARDEMİR, 150 milyon TL harcama ile yapılan sürekli dolum makinası törenle üretime geçti. Yıllık kapasitesi 1 milyon 250 bin ton olan sürekli döküm makinesiyle 150 milimetre ve 170 milimetre kare kesitli kütük üretilecek. Çelikhane ünitesindeki açılış töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, bünyelerinde bulunan dünyanın 16’ncı demiryolu tekeri fabrikasının üretime başladığını söyledi. Öz, devreye aldıkları tesisin kıymetli çelik üreteceğini belirterek, "Bu devreye aldığımız tesisin bir özelliği de kıymetli çelik üretecek. Kangal, otomotiv ve savunma sanayinde kullanılan kütükler burada üretilmiş olacak. Dolayısıyla kıymetli çeliğe geçiş noktasında da elimizi rahatlatmış olacak. Her geçen gün inşaat demiri rekoltesini düşürüp kıymetli çeliğe doğru geçiyoruz. Şu anda otomotiv sanayine ve savunma sanayine çelik üretmeye başladık. Biraz zor oldu, kolay olmadı. Hamd olsun başardık. Bu tesisle birlikte kütük döküm kapasitesi yıllık 3,5 milyon tona ulaştı.Artık Kardemir, çelik sektörü daralsa bile üretmiş olduğu farklı çeliklerle hem Türkiye’nin ithalatını engellemiş olacak hem de katma değeri yüksek çeliklerle ayakta durmaya devam edecektir" dedi.
Yapılan duanın ardından tesisin açılışı yapıldı.
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