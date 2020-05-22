Karantina günlerinde evinizden çıkmadan yatırım yapabilirsiniz!
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünya virüsle mücadeleediyor. Araştırmalar ve açıklamalar gösteriyor ki dünya hızlı bir toparlanma sürecine girecek, gelen bu olumlu haberler yatırımcıları yeni fırsatlara yönlendiriyor.
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünya virüsle mücadeleediyor. Araştırmalar ve açıklamalar gösteriyor ki dünya hızlı bir toparlanma sürecine girecek, gelen bu olumlu haberler yatırımcıları yeni fırsatlara yönlendiriyor. Evden de olsa sağlıklı bir dünyada karlı bir yatırımla yerini almak isteyenler gözünü Amerika’ya çevirdi, Şu sıralar en gözde yatırımlardan biri de Amerika’da ev sahibi olmak... Türk iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isme Miami’de emlak broker’lığı yapan International Realtors Group, evinizden çıkmadan yatırım yapma şansı sunuyor. International Realtors Group’un kurucusu Giovanna Guzman, Miami pazarındaki 17 senelik deneyimi sayesinde son 5 senede şirket olarak birçok Türk yatırımcıya değişik projelerden 70 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında değişik gayrimenkuller sattıklarını belirtti. Property Invest USA şirketinin kurucusu ve International Realtors Group
ortağı Cengiz Bayırlı da geçen yıl ayda ortalama 25-30 arasında gayrimenkul satışı
yaptıklarını açıkladı.
Amerika’nın önde gelen emlak broker’ları arasında yer alan International Realtors Group (IRG) hızlı adımlarla büyümesini sürdürüyor. Bu sene Broker Şirketi olarak 10. senelerini kutlayan International Realtors Group, Florida eyaletinin değişik bölgelerinde konut, işyeri ve arazilerle ilgili alım-satım işlemlerini yürütüyor. Firma, özellikle Miami’de yatırım yapmak isteyen yatırımcıları, burada bulunan inşaat sahipleri ile tanıştırarak hem yatırım yapmalarına, hem de şirket ortaklıkları kurmalarına destek oluyor. International Realtors Group’un
kurucusu, Giovanna Guzman, özellikle son 3 senede Türk yatırımcılardan Miami’ye inanılmaz bir talep olduğunu belirtti. Guzman, “Şirketimiz, 17 seneyi aşkın Miami deneyimi sayesinde, en doğru fırsatları Türkiye’deki bireysel ve kurumsal yatırımcılarla buluşturmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek konusunda lider şirket konumuna geldi. Seneler
içerisinde oluşturduğumuz deneyimlerimiz, Türkiye ve Miami ofislerimizdeki tecrübeli ekibimiz, güçlü bağlantılarımız ve devam eden yatırım ve ortaklıklarımız sayesinde Miami ve Florida konusunda uzmanlığı ile tanınan bir marka haline gelen International RealtorsGroup, sizlerle birlikte hep ileriye doğru emin adımlarla lider ve yenilikçi bir şirket olmaya devam
edecek” dedi.
YATIRIMCILARIN GÖZDESİ BALTIMORE’A İLGİ YOĞUN
Property Invest USA isimli şirketin kurucusu ve başkanı Cengiz Bayırlı da 2019 yılında ayda
ortalama 25-30 arasında ev satışı yaptıklarını, bu rakamı 2020 yılında 80-100 eve çıkarmayı
planladıklarını açıkladı. Dünyanın değişik noktalarında ofisler açarak büyümeye devam
ettiklerini ifade eden Bayırlı, “Yatırımcılarımıza Baltimore şehrinde kiracı, geri alım garantili
konutlar satıyoruz. Satıştaki evler kiracısı hazır bir şekilde alınıyor. Tapu işlemleri e-mail üzerinden elektronik imza ile yapılıyor. Yatırımcı hiçbir evrak işiyle uğraşmıyor, her şeyi
onlar adına biz buradaki ekibimiz ile çözüyoruz. Kiraları Amerika’daki hesaplarına her ayın
ilk haftası yatıyor. Kiracı ödemeyi yapmasa bile biz şirket olarak bunu imzaladığımız kontrat
ile garanti ediyoruz. Ayrıca yapmış oldukları gayrimenkul yatırımlarını, aynı fiyattan geri
alma garantisi veriyoruz” diye belirtti.
Cengiz Bayırlı, 2019 yılında International Realtors Group’a ortak olarak girerek, International
Realtors Group’un Baltimore marketindeki ürün yelpazesine 65 bin dolardan başlayan evleri
koyarak, her kesimden müşteriye hitap etmeye başladı. İki şirket bu şekilde güçlerini, bilgi ve
birikimleri birleştirerek çok güzel bir sinerji ile müthiş bir pazar payı elde etmiş oldu.
Baltimore’da ev fiyatları Washington D.C.'ye kıyasla çok daha uygun olduğu için, Y kuşağı
nüfustan bu güzel şehre göçler artıyor. Sadece 10 yılda, şehirdeki Y kuşağı nüfusu iki katına
çıktı ve toplam nüfusun yaklaşık yüzde 26’sını oluşturuyor. İnsanların çoğu evlerini kiralıyor
ki bu da şehri yatırımcıların kiralık mülk satın alması için ideal bir yer haline getiriyor.
Property Invest USA kira bedelini 3 yıllık bir süre için garanti ediyor. Bunu yapmaktaki
amacı ise yatırımları yeniden değerlendirmek ve bir sonraki adımın ne olabileceğini, bir blok
veya mahallenin yenilenmesi gibi, analiz etmek için birkaç yıl içinde yatırımcı kazanabilmek.
YATIRIMLAR 100 MİLYON DOLARI GEÇTİ
Özellikle son 3-4 yıldır Türk yatırımcıların ABD emlak piyasasına ilgilerinin arttığını belirten
Giovanna Guzman, son 2 yıl içerisinde sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 100
milyon doları geçtiğini söyledi. Bayırlı, “Bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil değil. Bu
yatırımların önümüzdeki 2 yıl boyunca yüzde 20 civarında artacağını düşünüyorum. Türklerin
ABD’de konut almalarının birçok avantajının olduğunu söyleyen Giovanna Guzman ise şöyle
devam etti: “ABD’de yatırım yapmak sürekli yükselen bir trend. Kira getirileri Türkiye’ye
nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Ayrıca tapu işlemleri tamamen şeffaf ve tapu garantisi var.
Miami’de 17 yıllık deneyimimizden dolayı yatırımcılarımıza çok iyi getiriler sağlıyoruz.
Türkiye’deki yatırımcılardan inanılmaz bir talep görüyoruz.”
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016