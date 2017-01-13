Karadenizbirlik'ten yağda 'merdiven altı' üretim uyarısı

Hakan AKGÜN/ SAMSUN,() - KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, vatandaşları 'sahte yağ' konusunda uyararak, "Sağlığı tehdit bu yağlar mutlaka ihbar edilmeli" dedi.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadenizbirlik), vatandaşları 'sahte yağ' konusunda uyardı. Karadenizbirlik'in, bölgenin en büyük 'üretici kuruluşu' olduğunu belirten Genel Müdür Ünal Erarslan, "Kurum olarak zaman zaman ayçiçeği yağı piyasasında, içerisinde sağlıksız yağlar katılmış, lisansız olarak biyodizel kullanımı için toplanan kullanılmış yanmış yağların tekrar piyasaya sürdüğü duyumlarını alıyoruz. Vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı" dedi.

Piyasada alışılagelmiş 5-10 ve 18 kilogramlık yağ yerine, daha düşük gramajlı yağların sürüldüğüne dikkati çeken Erarslan, "Fiyatı ucuz diye bu yağlardan alınmamalı. Tüketiciler mutlaka bildikleri, üretiminden emin oldukları markaları tüketsinler. Satın alırken gramajlarına ve üretim tarihlerine baksınlar" diye konuştu.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNLER

Kayıt dışı veya 'merdiven altı' diye tabir edilen üretimlerin, bu işi layıkıyla yapan kurumların rekabet şartlarını zorladığını, kimi zaman da sektörden çıkmalarına neden olduğunu vurgulayan Ünal Erarslan, "Taklit ve tağşiş, en çok yağ sektörünü vurmakta. Kayıt dışı faaliyetler ise, cezaların caydırıcı olmaması, firmaların ifşa edilmemesi ve yetersiz denetimler nedeniyle engellenememekte, bu durum sektörde darboğaza yol açmaktadır" dedi.

Sahte yağ üretim ve dağıtım konusunda ağır bir yaptırımın olmamasının, bu tarz üretimi adeta teşvik ettiğini de öne süren Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Karadenizbirlik, tüm kalite sistemlerini kapsayan Helal Sertifikasyonu denetimini başarıyla geçirmiş, son olarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Böylece taklide ve tağşişe oldukça elverişli olan yağ piyasasında sahtecilere ve taklitçilere karşı markamız koruma altına alındı" diye konuştu.

Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemelerin mutlaka arttırılması gerektiğininin altını çizen Ünal Erarslan, "Birliğimiz, bundan sonra da bölgemizde üretim artışını sağlayacak şekilde üreticilerimize her türlü ayni ve nakdi katkıyı sağlayarak yerli üretimin desteklenmesine devam edecektir" dedi.

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