Karadenizbirlik'ten 'taklit ve tağşiş yağ' tepkisi

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı son 'sahte ürünler' listesinde Samsunlu bir firmanın olduğuna dikkat çeken Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Taklit ve tağşiş ürünleriyle Samsun'a ve Samsunlu'ya hakaret etmeye devam ediyorlar" dedi.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadenizbirlik) Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Taklit ve tağşiş üretime ağır cezalar verilmeli" dedi. Ünal Erarslan, son zamanlarda piyasaya ‘ayçiçeği yağı’ diye sunulan ambalajlarda, soya veya kanola, keten, aspir, palm gibi daha ucuz karışımların tespit edilmesinin son derece üzücü olduğunu vurgulayarak, halkın taklit üretimlere karşı çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Karadenizbirlik'in yağlı tohum ekimini yaygınlaştırmak ve üreticisinden aldığı ürünleri fabrikalarında değerlendirmek amacıyla 1978 yılında Karadeniz Bölgesi’nde faaliyetine başladığını hatırlatan Ünal Erarslan, şunları söyledi:

"Birlik, bugün 24 bini aşan ortak sayısı ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Birliğimiz bir kooperatifler üst kuruluşudur. Üreticinin çıkarlarını serbest piyasa karşısında, dün olduğu gibi bugün de, her daim koruyup kollamıştır. Bu nedenle, son zamanlarda, yemeklik ayçiçeği yağlarında tespit edilen taklit ve tağşiş olaylarının artmasına dikkat çekmek istiyoruz. Bu durum ithalata bağımlı olan bitkisel yağ sektörünü sıkıntıya sokarak haksız rekabete neden olduğu gibi devletimizi de önemli ölçüde vergi geliri kaybına uğratmaktadır."

Ünal Erarslan, kayıt dışı ve merdiven altı üretimlerin, kurumların rekabet şartlarını zorlaştırdığını, hatta sektörden çıkmalarına dahi neden olduğunu vurgulayarak, devletten bu kişilere ağır cezalar vermesini beklediklerini dile getirdi. Erarslan, "Çünkü, denetimlerin yetersizliği ve cezaların caydırıcı olmaması, bu durumun çözüme kavuşturulmasını zorlaştırıyor" dedi.

Taklit ve tağşiş konusunda her yıl sahteciler listesine giren Samsunlu firmaya dikkat çeken Erarslan, "Bu firma ne yazıkki hâlâ Samsun’da raflarda yerini alıyor ve tüketici tarafından satın alınıyor. Bu yağın üretimi, satışı ve satın alınması her şeyden önce Samsun'a ve Samsunluya hakarettir" diye konuştu.

Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Tarım Bakanlığı bu sahteciler listesini açıklarken, tüketicinin sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığı ile firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturması, firmaların güvenilir gıda üretimine teşvik edilmesinı amaçlanmaktadır. Maalesef tüketicinin bu firmalara verilmesi gereken en güzel cezayı vermesi gerekirken hâlâ satın alması büyük bir duyarsızlıktır. Ürünlerimiz faaliyet bölgemizde yer alan Meray A.Ş./Merzifon fabrikamızda, yüzde 100 saf ve doğal olarak üretilmektedir. Kurulduğu günden beri, hammadde alımlarında gösterilen hassasiyet, işletme, imalat, dolum, muhafaza, taşıma, dağıtım aşamalarında gerekli kurallara titizlikle uyularak yapılmış, bu sayede bölge tüketicisinin güvenini kazanmış olan ayçiçeği yağımız, tüm kalite belgeleriyle beraber Helal Gıda sertifikası da alarak kalitesiyle diğerlerinden ayrılmış ve üzerinde yazan 'Kooperatif Ürünüdür' ibaresi ile Karadenizbirlik bölgemizin en çok tercih edilen markası olmuştur."



FOTOĞRAFLI