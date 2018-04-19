KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 12,5 milyon lira

KARADENİZBİRLİK, 2018 yılı üretim öncesi çiftçiye, tarla hazırlığı olmak üzere toplamda 12,5 milyon liralık ayni ve nakdi yardımda bulundu.Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2018 yılı ayni ve nakdi kredi dağıtımı hakkında açıklamalarda bulundu. Her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başladıklarını belirten Erarslan, "Birliğimiz, 2018 yılı ekilişleri için de üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam etmektedir" dedi.Birliğin, bu amaçla, 2018 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarına üretim öncesi tarla hazırlığı için 6 milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yaptığını açıklayan Genel Müdür Erarslan, "Üretici ortaklarımıza başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 12,5 milyon TL tutarında kredi dağıttık. Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil, yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır. Yağlıtohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik vedesteklemeler mutlaka arttırılmalıdır. Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzdeyüz saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçek yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır."Erarslan, taklit ve tağşiş yağ konusuna da uyarılarda bulunarak, "Yaklaşan Ramazan ayı da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artması söz konusu olup, birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi yoktur. Ambalajlarımız üzerinde 'Kooperatif ürünüdür' ibaresi ile 'Helal gıda' logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir" diyekonuştu.

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