Karadağ ile revize serbest ticaret anlaşması

TÜRKİYE-Karadağ Revize Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Protokolü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic tarafından imzalandı. Bakan Pekcan, "Bu protokolle beraber karşılıklı ticaret, iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi üzerinde çalışacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Pekcan, bu protokol ile ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği ticari ve ekonomik açıdan en üst düzeye çıkaracaklarını, 2010 yılında yürürlüğe giren Türkiye ve Karadağ arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamını da böylece genişlettiklerini söyledi. Protokollerden birisinin tarım ürünleri ile alakalı olduğuna dikkati çeken Pekcan, her iki ülkenin de karşılıklı olarak tarım ürünlerinin pazara girişlerini kolaylaştıracağını kaydetti. Pekcan, ikinci protokolün de hizmet ticareti ile ilgili olduğunu belirterek, "Bu protokolle beraber karşılıklı ticaret iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Amacımız ikili ticaretimizin artışının sürdürülebilir ve sağlam bir zemine oturmasını sağlamak. 2010'da serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle beraber ticaretimizde ciddi oranda artış olmuş, Türkiye'nin 27 milyon dolar olan ihracatı 79 milyon dolara çıkmış, Karadağ'dan yaptığımız ithalat da 6 milyon dolardan 24 milyon dolara kadar çıkmıştır" dedi.

'YENİ VE ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bakan Pekcan, revizyon görüşmelerine Aralık 2017'de başladıklarını, çalışmaları 1,5 yılda tamamladıklarını kaydederek, "Balkanlar'da Bosna Hersek ve Sırbistan ile başladığımız STA'ların geliştirilmesi ve kapsamlarının geliştirilmesi çalışmalarına bugün Karadağ ile beraber yeni ve önemli bir adımı da atmış olacağız. Bu vesileyle serbest ticaret anlaşmalarının hem bölgedeki refah düzeyinin artırılmasına hem de istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz. Bütün dünyada ikili STA'nın her zamankinden çok daha önemli bir seviyeye geldiği bir konjonktürden geçmekteyiz. Bugün kapsamını genişlettiğimiz serbest ticaret anlaşmasının iki ülkenin refah seviyesini artırmaya yönelik esas çalışmaları iki ülkenin iş dünyası gerçekleştirecektir. İş dünyamızın bu çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun altını güçlü bir şekilde çizmek isterim" şeklinde konuştu.

'TARIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic de Türkiye ile Karadağ arasındaki ticareti daha da artırmak istediklerini söyledi. Karadağ'ın NATO üyesi olduğunu hatırlatan Sekulic, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine girecek sıradaki ilk ülke konumunda bulunduğuna vurgu yaparak şöyle dedi:

"Son 2 yıldır AB üyeleri ve Balkan ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biriyiz. Bu yıl ülke ekonomimiz yüzde 5 civarında büyüyecek. Karadağ'da turizm, ekonomi ve tarım alanlarını geliştireceğiz. Bugün imzalayacağımız protokol her iki ülke adına öncelikle tarım için çok önemli olacak. Dolayısıyla tarımla ilgilenen kişiler hızlı, ucuz ve iyi kalite ürünleri satabilecek. Türkiye ile mevcut STA'mızın genişletilmesiyle her ülkenin iş insanları iyi yatırım olanakları bulacaklar. Türkiye'deki yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz."

