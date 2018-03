Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

BURSA Karacabey’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen, 200 markanın ürünlerini teşhir ettiği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde Karacabey Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan açılış törenine İlçe Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Müftüsü Durmuş Ayvaz, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne Türkiye tarımına yön veren, güçlü ve bereketli ‘tarım diyarı’ Karacabey’in, son yıllarda gerçekleştirilen başarılı adımlar sayesinde her alanda atağa kalktığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ülkemizin dört bir yanından gelecek ziyaretçilerle ve çiftçilerle birlikte, fuarın bölgeye değer katacağını söyledi. Başkan Özkan, "Gerçekten her yıl üzerine ekleyen ve sürekli gelişen bir fuar organizasyonuyla karşı karşıyayız. Bu fuarın bölge çiftçimize ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten tarımsal sanayi noktasında bu alet ve edevatların, ürünlerin imalatı noktasında uluslararası ölçekte başarılı olan Karacabeyli kurum ve şirketlerimiz var. 50-60 ülkeye ihracat yapan firmalar var. Uluslararası ve ulusal fuarlarda Karacabey'imizi başarıyla temsil eden markalarımız var. Öncelikle onları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Tarımsal noktada teknolojiyi son noktasına kadar kullanan ve verimlilikte sınırları zorlayan çok başarılı üreticilerimiz, çiftçilerimiz var. Onları da kutluyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Başta bu sezon olmak üzere bütün sezonların çiftçilerimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuarın hem alışverişin işbirliği bağlantılarının temellerinin atıldığı, hem de yenilikçi yaklaşımların ve yeni ürünlerin tüketici ile buluşturulduğu önemli organizasyonlardan biri olduğuna değinen Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem de, "Bu tür organizasyonlar katılımcılık vurgusunun öne çıktığı, etkili olduğu kadar da ekonomi dinamiklerine yön veren, geleceğe yönelik vizyon tercihlerine ışık tutan önemli etkinliklerdir. Anne babaların çocukları bu tür fuarlara getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gelecekle ilgili hayalleri adına bu tür fuarların çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Tarım ve hayvancılığın Karacabey'in olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çeken Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü ise, "Her geçen yıl artan katılımcı sayısıyla ulusal fuar olma yolunda ilerleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın hayırlı ve bereketli geçmesini diliyor, kalıcı işbirliklerinin kurulmasını temenni ediyoruz " diye konuştu.

Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin ön plana çıkarılması noktasında en büyük organizasyonlardan biri olarak kabul edilen, 12 bin metrekare kapalı alana kurulan ve 200 markanın ürünlerini teşhir ettiği ‘Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’, 15-18 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak.



FOTOĞRAFLI