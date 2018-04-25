Karaburun'da RES ÇED'ine dördüncü dava

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, bir firma tarafından kurulması planlanan 37 türbinli Rüzgar Enerji Santrali (RES) için bir kez daha Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. Karaburun Kent Konseyi ve ilçede yaşayanlar, ÇED olumlu kararının iptali için dördüncü kez İzmir İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Bir şirket, geçmiş yıllarda Karaburun'un Yaylaköy Mahallesi'ne 50 türbinli RES kurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, itirazlara rağmen, şirkete, farklı zamanlarda 3 kez, 37 türbin için ÇED olumlu kararı verdi. Karaburun Kent Konseyi ve Karaburun Yurttaş Davacıları çatısı altında bir araya gelen vatandaşlar, ÇED olumlu kararına karşı dava açtı. Açılan davalar sonucunda mahkeme, proje için verilen ÇED olumlu kararları ve üretim lisansını iptal etti. Ancak, bakanlık aynı şirkete aynı proje için 4'üncü kez ÇED olumlu kararı verdi. Karaburun Yurttaş Davacıları, ÇED olumlu kararının iptali için İzmir İdare Mahkemesi'ne 4'üncü kez dava açtı.

Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce mahkemeden alınan ÇED iptal kararlarının, doğayı ve yaşam alanlarını korumak için hep birlikte verilen inançlı ve kararlı mücadelenin sonucu olduğu vurgulandı. Açıklamada, ÇED olumlu kararlarının iptal edilmesine karşın gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim lisansları ve ÇED izinlerinin hızlı bir şekilde yenilendiği belirtildi.

'RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ'

İlçede, RES'lere karşı verilen mücadelenin devam edeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Karaburun halkı olarak böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, 'yenilebilir-temiz enerji' adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Karaburunlu yurttaşlar olarak, Karaburun Yarımadası’nın doğal, kültürel ve ekonomik yaşamı üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan ağır tahribata yol açan bu hukuksuz uygulamaların durdurulması için bir kez daha yargıya başvurduk. Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğiz."



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