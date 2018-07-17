Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin yıllık izinlerini geçirmek için anavatana gelişi sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 37 bin 138 yolcu geçişiyle tüm zamanların rekorunu kırıldı. Avrupa'da yaşayan Türklerin,...

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı
AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türklerin yıllık izinlerini geçirmek için anavatana gelişi sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 37 bin 138 yolcu geçişiyle tüm zamanların rekorunu kırıldı.
Avrupa'da yaşayan Türklerin, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için kara yoluyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Uçak biletleri pahalı olduğu için kara yolunu tercih eden Avrupalı Türklerin büyük bölümü araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. 10 Temmuz 2016'da 36 bin 965 yolcuyla rekor geçişin yapıldığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir rekor daha kırıldı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 7 bin 100 araçta, 37 bin 138 yolcu girişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Yetkililer, Kapıkule'den geçenler arasında, başta Almanya olmak üzere Avusturya ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerin yoğunlukta olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325