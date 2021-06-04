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Kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin yüzde 46.4'ü İstanbul'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Nisan ayında, şirket kurumlarının yüzde 39.9’u, şirket kapanma ve tasfiyelerinin ise yüzde 46.4’ü İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 1.2, kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 25.3 azaldı.

EKONOMİ 04.06.2021, 09:14 Murat Aydın
Kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin yüzde 46.4'ü İstanbul'da

İBB İPA’nın yayımladığı “İstanbul Ekonomi Bülteni-Reel Piyasalar 2021”’e göre, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin yüzde 46.4’ü İstanbul’da yer aldı.  Bir önceki yılın ortalamasına göre, İstanbul’da ithalat yüzde 8, ihracat yüzde 26.7 arttı. Çin’den yapılan ithalat, yıllık yüzde 20.6; Almanya’ya yapılan ihracat ise yıllık yüzde 20.2 yükseldi. İmalat alanında ithalatın yüzde 60.1’i ihracatın yüzde 48.3’ü İstanbul’da gerçekleşti. 

İBB İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’daki reel piyasaların değerlendirildiği “İstanbul Ekonomi Bülteni-Reel Piyasalar Nisan 2021”’i yayımladı. Piyasalardaki yıllık değişim rakamlara şöyle yansıdı: 

Kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin yüzde 46.4’ü İstanbul’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Nisan ayında, şirket kurumlarının yüzde 39.9’u, şirket kapanma ve tasfiyelerinin ise yüzde 46.4’ü İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 1.2, kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 25.3 azaldı.

İthalat yüzde 8, ihracat yüzde 26.7 arttı.

Bir önceki yılın ortalamasına göre ithalat yüzde 8 artarak 11.4 milyar dolara çıktı. Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın yüzde 52.3’ü İstanbul’a gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ise ithalat yüzde 55.4 arttı.

İhracat bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 26.7 artışla 8.7 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracatın yüzde 46.6’sı İstanbul’dan gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ihracatta yüzde 117.1 artış oldu.

Çin’den ithalat yıllık yüzde 13.3 arttı

En fazla ithalat yüzde 13.3 ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla; Almanya (yüzde 11.5), Rusya Federasyonu (yüzde 6.7), İtalya (yüzde 4.8) ve ABD (yüzde 4.8) takip etti. Bu dönemde bu beş  ülkenin tümünden yapılan ithalatta bir önceki yılın ortalamasına göre artış gerçekleşirken en yüksek artış yüzde 36.3 ile İtalya’da oldu.

Almanya’ya ihracat yıllık yüzde 8.7 yükseldi

 En yüksek ihracat yüzde 8.7 ile en fazla Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı sırasıyla; Birleşik Krallık (yüzde 6.4), ABD (yüzde 5.7), Fransa (yüzde 4.8) ve İtalya (yüzde 4.7) izledi. İhracat rakamlarında, Almanya’da yüzde 20.2, ABD’de yüzde 50.9, Fransa’da yüzde 18.1 ve İtalya’da yüzde 35 artış kaydedildi. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat ise yüzde 5.1 azaldı.

İmalat alanında ithalatın yüzde 60.1’i İstanbul’a yapıldı

2021 yılının Nisan ayında, İstanbul’daki toplam ithalatın yüzde 89.4’ü, ihracatın yüzde 98.2’si imalat sektöründe gerçekleşti. İmalat sektöründe gerçekleşen ithalat bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 4.2 artarak 10.2 milyar dolara, ihracat ise yüzde 26.7 artışla 8.6 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde gerçekleşen toplam ithalatın yüzde 24.4’ü, ihracatın yüzde 6.4’ü İstanbul’da kaydedildi. 

Bu bülten, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bültende kullanılan dış ticaret istatistiklerinin hazırlanmasında Genel Ticaret Sistemi temel alınmıştır.

#istanbul #Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği #ibb #İPA
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