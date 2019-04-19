Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık yüzde 27.46 arttı

İstanbul, 19 Nisan () – Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık bazda yüzde 27.46 arterken, aynı dönemde kurulan küçük işletme sayısı 43.12 azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Mart ayında kurulan ve kapanan...

Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık yüzde 27.46 arttı

İstanbul, 19 Nisan () – Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık bazda yüzde 27.46 arterken, aynı dönemde kurulan küçük işletme sayısı 43.12 azaldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Mart ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. Buna göre kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 5.42 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 25.51 ve kurulan küçük işletme sayısı yüzde 4.18 arttı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 2.4 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 32.5 artarken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 26.36 azaldı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5.52 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 15.32 ve kurulan küçük işletme sayısı yüzde 43.12 azaldı.
Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.57 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 10.42 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 27.46 arttı.
TOBB verilerine göre, Mart ayında kurulan 1.082 yabancı ortak sermayeli şirketin 563’ü Türkiye, 80’i İran, 73’ü Suriye ortaklı olurken, bu şirketlerin 93’ü anonim ve 989’u limited şirket oldu.
Mart ayında kurulan toplam 7,151 şirket ve kooperatifin yüzde 84.72’si limited şirket, yüzde 13.93’ü anonim şirket ve yüzde 1.31’i ise kooperatif oldu.
Yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 10.44 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 18.1 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13.19 arttı. (Grafik)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328