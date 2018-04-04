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KAP: Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan dolar ve euro ile borçlanacak

İstanbul, 4 Nisan () - Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan euro ve dolar cinsinden 367 gün ve dolar cinsinden borçlanacağını açıkladı. Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Bankamız, uluslararası...

KAP: Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan dolar ve euro ile borçlanacak

İstanbul, 4 Nisan () - Ziraat Bankası uluslararası piyasalardan euro ve dolar cinsinden 367 gün ve dolar cinsinden borçlanacağını açıkladı.
Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Bankamız, uluslararası piyasalardan euro ve dolar cinsinden 367 gün ve dolar cinsinden 2 yıl + 1 gün vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere, uluslararası bankalardan oluşan bir konsorsiyuma yetki vermiştir" denildi.

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