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KAP: Vestel rekabet kurulu tarafından soruşturulduğunu duyurdu

İstanbul, 8 Mart () – Vestel tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirket hakkında rekabet kurulu tarafından bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vestel tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle...

KAP: Vestel rekabet kurulu tarafından soruşturulduğunu duyurdu

İstanbul, 8 Mart () – Vestel tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirket hakkında rekabet kurulu tarafından bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Vestel tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Rekabet Kurulu tarafından, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştır.
Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmış olması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.
Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.”

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