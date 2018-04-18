KAP: Türkiye Ekonomi Bankası EBRD’den borçlandı

İstanbul, 18 Nisan () – Türkiye Ekonomi Bankası EBRD’den 65 milyon dolar borçlandığını duyurdu. Türkiye Ekonomi, Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankamız Yönetim Kurulunun 18.04.2018 tarih ve 5776/55 sayılı tutanağı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi çerçevesinde, Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden;

1) Bankamız tarafında 28.06.2013 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan ("EBRD") 65 milyon dolar tutarında, vadesi 28.06.2023 ve erken itfa opsiyon tarihi 28.06.2018 olan Sermaye Benzeri Kredi ("Kredi") kullanılmış olup, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in Geçici 4'üncü maddesinde 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile söz konusu Kredi'nin katkı sermaye olarak dikkate alınma imkanı ortadan kalkmıştır. Anılan değişiklik ile birlikte Kredi'nin erken itfa hakkı doğmuş olmakla beraber, Kredi likidite amaçlı olarak korunmaya devam edilmiştir. Bu kez, 28.06.2018 tarihi itibariyle Kredi'nin erken itfa opsiyonu doğacağından, ilgili tarihte Kredi'nin erken itfa edilmesine,

2) Bankamız tarafından 27.06.2013 tarihinde BNPP Fortis SA/NV'den kullanılmış olan 125 milyon euro tutarında, vadesi 27.06.2023 ve erken itfa opsiyon tarihi 27.06.2018 olan Sermaye Benzeri Kredi'nin erken itfa edilmesine,

3) Bankamızca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesi çerçevesinde "Katkı Sermaye" niteliğine haiz aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan borçlanma aracı ihraç etmesine karar verilmesine,

-Borçlanma Aracının Nominal Değeri: EUR 125 milyon euro.- (Yüzyirmibeşmilyon euro)

-Borçlanma Aracı Niteliği: Borçlanma aracı BDDK tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"in 8'inci maddesi çerçevesinde "Katkı Sermaye" niteliğini taşıyacaktır.

-Vadesi: Kapanış tarihinden itibaren 10 yıl

-Satış Şekli: Tahsisli satış

-Bedel Tahsili: Nakit olarak tamamen tahsil edilecektir.

-İsteğe Bağlı İtfa (Geri Çağırma Şartları): İlk beş yıl içerisinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracı Bankamız Yönetim Kurulu kararı ve BDDK'nın onaylaması şartı ile kapanış tarihini takip eden beşinci yılın sonunda itfa edilebilecektir.

Söz konusu ihraç kapsamında imzalanacak olan gerekli bütün sözleşme ve belgelerin Bankamız adına imzalanması ve yürürlüğe konulmasına ve bu çerçevede yukarıda belirtilen sözleşme ve belgeler ile borçlanma aracı ihracına ilişkin diğer tüm belgelerin, dokümanların, ihbarnamelerin Bankamız adına imzalanması, teslim alınması, teslim edilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akın Akbaygil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jean Paul Sabet, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ümit Leblebici, Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Özbakan, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşkın Dolaştır, Hukuk Baş Müşaviri, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Genel Müdür Yardımcısı Melis Coşan Baban'a, bu kişilerden herhangi ikisinin Bankamız unvanı altında müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla ve yalnızca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılması, resmi yazışmaların yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı, Birol Deper'e ve Mevzuat Müdürü Nesrin Kavak'a yukarıda sayılan kişilerden biri ile veya her ikisinin müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.”