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KAP: Turkcell Geocell hisselerinin devrinin tamamlandığını duyurdu

İstanbul, 20 Mart () – Turkcell, iştiraklerinden Fintur’un sahip olduğu Geocell hisselerinin devrinin tamamlandığını duyurdu. Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi: “26 Ocak 2018...

KAP: Turkcell Geocell hisselerinin devrinin tamamlandığını duyurdu

İstanbul, 20 Mart () – Turkcell, iştiraklerinden Fintur’un sahip olduğu Geocell hisselerinin devrinin tamamlandığını duyurdu.
Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“26 Ocak 2018 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde, sermayesinin yüzde 41.45'ine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Fintur Holdings B.V.'nin sahip olduğu Geocell LLC paylarının tamamının Gürcistan'da kurulu Silknet JSC ("Silknet")'ye toplam 153 milyon ABD Doları bedelle devri için gerekli yasal onay süreçleri tamamlanmış olup, hisse devri gerçekleşmiştir. Fintur, finansallarımızda "satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır.
Fintur Holdings B.V.'nin pay sahipleri yüzde 41.45 oranında pay ile Şirketimiz ve yüzde 58.55 oranında pay ile Telia Company'dir.”

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