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KAP-Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

İstanbul, 15 Mart () - Turkcell, şirketin Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun, 15 Mart tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "1 Nisan...

KAP-Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

İstanbul, 15 Mart () - Turkcell, şirketin Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun, 15 Mart tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atanmasına karar vermiştir.
"Sayın Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak, 'Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan Genç Yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır' dedi.
"Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça, 'Turkcell olarak Sayın Kaan Terzioğlu'nun Genel Müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attık. Kendisine bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Turkcell'i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı önümüzdeki dönemde Turkcell'i ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir. Son 5 yıldır, teknoloji yatırımlarımızla ve dijitalleşme alanında sektörde öncü uygulamalarımızla güçlü bir büyüme bazı oluşturduk ve iş modelimizi güçlü bilanço ve risk yönetimi uygulamalarımızla sağlam temeller üzerine kurduk. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer yaratma önceliğini sürdürecektir' dedi."

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