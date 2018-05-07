KAP: Turkcell 4.8 milyon dolar tutarında tahvil geri alımı yaptı

İstanbul, 7 Mayıs () - Turkcell tahvil geri alım programı çerçevesinde 2025 vadeli eurobondundan 4.8 milyon dolar tutarında geri alım yaptı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında; 4 Mayıs 2018 tarihinde, toplam 5.000.000 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS1298711729) geri alınmış olup, işlemler ortalama 96,200 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 4.828.368,05 ABD Doları'dır."