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KAP - THY: Yüzde 49 hissenin satılacağı iddiaları doğru değil

İstanbul, 21 Mart () - Türk Havayolları, şirketin Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıkladı. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)...

KAP - THY: Yüzde 49 hissenin satılacağı iddiaları doğru değil

İstanbul, 21 Mart () - Türk Havayolları, şirketin Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Profesyonel olmayan bir şekilde derlenmiş, marka ve piyasa değerimize zarar vermeyi amaçlayan, asılsız olduğu kadar art niyetli bir yaklaşım ile yapılmış bu paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tutttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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