KAP: TEB’in sermaye artırma başvurusu onaylandı

İstanbul, 16 Mart () – TEB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, bankanın sermaye artırma başvurusunun onaylandığı duyuruldu.

TEB tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 32.602.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 163.012.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 49.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, yüzde 151.83 oranında artırılarak 82.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2018/8 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştu.

OLMIP payları ile ilgili olarak, şirketin ana ortağı olan I.P.Container Holdings (Spain) S.L. rüçhan haklarının tümünü kullanarak bedelli arttrım sürecine katılmıştır. Bu işlemle birlikte I.P. Container Holdings Spain (S.L.)'nin Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 15.03.2018 tarihi itibariyle yüzde 92.75 olmuştur.”