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KAP: Şeker Finansal Kiralama yeni yönetim kurulu üyelerini duyurdu

İstanbul, 4 Nisan () – Şeker Finansal Kiralama yeni yönetim kurulu üyelerini duyurarak özgeçmişlerini paylaştı. Şeker Finansal Kiralama tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yönetim Kurulumuzun...

KAP: Şeker Finansal Kiralama yeni yönetim kurulu üyelerini duyurdu

İstanbul, 4 Nisan () – Şeker Finansal Kiralama yeni yönetim kurulu üyelerini duyurarak özgeçmişlerini paylaştı.
Şeker Finansal Kiralama tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yönetim Kurulumuzun 04.04.2018 tarih ve 2018-019 sayılı kararı ile;
Sayın Hasan Basri Göktan Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye,
Sayın Canan Aydınol Yönetim Kurulu Başkan Vekili, (Riskin Erken Saptanması ve Kredi Komitesi),
Sayın Mehmet Yavuz Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)
Sayın Yusuf Tuna Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi),
Sayın Osman Göktan, Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi),
Sayın Orhan Karakaş Yönetim Kurulu Üyesi, (Riskin Erken Saptanması Komitesi)
Sayın Burak Latif Latifoğlu Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
olarak seçilmiş olup, özgeçmişleri ekte verilmektedir.”

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