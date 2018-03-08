KAP: Salix Yatırım Holding yeni genel müdürünü duyurdu

İstanbul 8 Mart () – Salix Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin yeni Genel Müdür’ünün Ahmet Kahraman olduğu duyuruldu.

Salix Yatırım Holding tarafından KAP’a yollanan açıklamada şöyle denildi,

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet KAHRAMAN' ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.”