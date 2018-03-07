KAP: Sabancı Holding sermaye artırımına iştirak edeceğini duyurdu

İstanbul, 7 Mart () – Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada Enerjisa’nın sermaye artırımına iştirak edeceği duyuruldu.

Sabancı Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantıda;

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.'nin mevcut sermayesinin 1.428.000.000.- TL nakit arttırılarak 8.409.616.452,88.-TL'den 9.837.616.452,88.- TL'ye çıkarılması nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 714.000.000.- TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”