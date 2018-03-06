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KAP – Reysaş yeni soğuk hava deposunu kiracıya teslim etti

İstanbul, 6 Mart () – Reysaş Gayrimenkul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi: “İstanbul İli Esenyurt İlçesi 2642 Ada 1 Parsel'deki 21.536,25 m2'lik arsa üzerine inşa edilmiş olan 41.865,06 m2'lik depomuzun...

KAP – Reysaş yeni soğuk hava deposunu kiracıya teslim etti

İstanbul, 6 Mart () – Reysaş Gayrimenkul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi:
“İstanbul İli Esenyurt İlçesi 2642 Ada 1 Parsel'deki 21.536,25 m2'lik arsa üzerine inşa edilmiş olan 41.865,06 m2'lik depomuzun iskanı 05/03/2018 tarihi itibari ile alınmış olup, 29.494 m2'lik alanı müşterimiz CarrefourSa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye teslim edilmiştir. Depo binamız 2 kattan oluşup, 1.katı Türkiye'nin raflı en büyük soğuk hava depolarından biridir. Müşterimiz ile yapılan kira sözleşmesi gereği 2 yılı opsiyonlu toplam 7 yılda KDV dahil yaklaşık 24.000.000 USD kira geliri beklenmektedir.”

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