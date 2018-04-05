KAP: Pegasus yeni yönetim kurulu üyelerini duyurdu

İstanbul, 5 Nisan () – Pegasus yeni yönetim kurulu üyelerini ve üyerlerin görev dağılımını duyurdu

Pegasus tafaından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimizin 4 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı – Ali İ. Sabancı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili – H. Çağatay Özdoğru

Denetim Komitesi

Başkan – M. Cem Kozlu

Üye – Saad H. Hammad

Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)

Başkan – Stephen M. Grıffıths

Üyeler – M. Cem Kozlu, Michael G. Powell, H. Nur Karabacak (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan – Saad H. Hammad

Üyeler – Sertaç Haybat, İnan Tanrıöver

Emniyet Komitesi

Başkan – Sertaç Haybat

Üyeler – M. Cem Kozlu, Mehmet T. Nane”