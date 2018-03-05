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KAP - Pegasus ayıtlı sermaye tavanı iznini uzatmak için başvuruyor

İstanbul, 5 Mart () - Pegasus, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi: "Yönetim Kurulumuzun 01.02.2018 tarih ve 610 sayılı kararı uyarınca 2013-2017 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı...

KAP - Pegasus ayıtlı sermaye tavanı iznini uzatmak için başvuruyor

İstanbul, 5 Mart () - Pegasus, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi:
"Yönetim Kurulumuzun 01.02.2018 tarih ve 610 sayılı kararı uyarınca 2013-2017 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
"Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Şubat 2018 tarihli yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Şubat 2018 tarihli yazısı ile gerekli ön izinler tamamlanmıştır. Ana Sözleşme değişikliği düzenlenecek ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
"Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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