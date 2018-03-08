KAP: MLP Sağlık Hizmetleri AŞ halka arz geliri kullanımını açıkladı

İstanbul, 8 Mart () – MLPtarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirket şirketin halka arz gelirinin net mali borcu kapatmak için kullanıldığı duyuruldu.

MLP tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,

“MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Şirket) halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 25 Ocak 2018 tarihinde KAP'ta kamuya açıklamış ve halka arz gelirlerinin tamamının net mali borçluluğunun azaltılması amacıyla yabancı para cinsinden alınmış mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılacağını bildirmişti. Şirketimiz, bu taahhüdünü yerine getirmiş ve halka arzdan elde edilen tüm nakdi, net mali borçluluğun azaltılması için kullanmıştır.”