KAP: Migros Uyum Marketler'i satın alma işlemini tamamladı

İstanbul, 16 Mart () - Migros Makro Market tarafından işletilen 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro Market mağazasını 105 milyon lira bedel karşılığında devralınması için sözleşme imzaladı.

Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, devralınacak Uyum mağazaların 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da; 17 adet Makro Market mağazası ise Antalya'da bulunuyor.

Migros'un KAP açıklamasında şöyle denildi:

"Şirketimiz ile Makro Market A.Ş. arasında, Makro Market A.Ş. tarafından 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya'da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105 milyon lira bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Devir işlemleri gerekli hukuki ve idari izinler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir."