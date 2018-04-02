KAP: Metro Yatırım Eczacıbaşı Yatırım’dan pay aldığını duyurdu

İstanbul, 2 Nisan () – Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım’dan yüzde 47.60’lık pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.
Metro Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Sermaye Piyasası Kurulu, şirketimizin Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yüzde 47.60 oranındaki paylarına sahip olmasına dair onay kararı Kurulun 30/03/2018 tarihli ve 2018/16 sayılı bülteninde kamuoyuna açıklanmıştır.”
İstanbul, 2 Nisan () – Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım’dan yüzde 47.60’lık pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu.