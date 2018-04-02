KAP: Merko Gıda yönetim kurulu değişikliklerini duyurdu

İstanbul, 2 Nisan () – Merko Gıda, Yönetim Kurulu’nun yeni üyelerini ve görev dağılımlarını duyurdu.

Merko Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimizin 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri 2018/13 nolu yönetim kuru kararıyla;

Yönetim Kurulu Başkanlığına sayın Alistair Baran BLAKE ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına sayın Maria NOMIKOU'nun getirilmesine,

Yönetim Kurulu üyelerinden sayın Panagiotis VANGIS'in Mali İşlerden sorumlu şirket Genel Müdürlüğü'ne getirilmesine ve

Yönetim Kurulu Başkanı sayın Alistair Baran BLAKE ve Yönetim Kurulu üyesi sayın Panagiotis VANGIS'e, 2017 yıllık olağan Genel Kurul'unda belirtildiği şekilde şirket temsil ve ilzam yetkisi verilmesine karar vermiştir.”