KAP – Medical Park 30. hastanesinde hasta kabulüne başladı

İstanbul, 6 Mart () – Medical Park, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi:

“Türkiye'nin en büyük özel sağlık hizmetleri sağlayıcısı MLP Care'in, otuzuncu hastanesi olan Istanbul Pendik VM Medical Park hastanesi bugün hasta kabulüne başlamıştır. İstanbul Anadolu yakasındaki ikinci hastanemiz olan VM Medical Park Pendik hastanesi 62 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecektir.“