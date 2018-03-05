KAP - Kordsa'nın satın alma onay süreci 45 gün uzatıldı

İstanbul, 5 Mart () - Kordsa, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi:

"6 Aralık 2017 tarihinde yaptığımız Finansal Duran Varlık Edinimi Özel Durum Açıklaması'nda, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan 'Fabric Development Inc.' ve 'Textile Products Inc.' unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin nihai satın almasına ilişkin, Amerika'da rekabet kurulu ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onay süreçlerinin 6 Aralık 2017 tarihinde başlatıldığı ve 05/12/2017 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sürecin tamamlanmasının beklendiği bildirilmiştir.

"İlgili rekabet kurulu onay süreci 19 Ocak 2018 tarihinde olumlu olarak tamamlanmıştır. Ancak Ocak ve Şubat ayı içerisinde Amerikan Kongresi'nde bütçe onay süreçlerinin geçici süreli olarak askıya alınması Yabancı Yatırımlar Komitesi nezdinde yapılan CFIUS başvurusunun inceleme süresinin 45 gün daha uzatılmasına sebebiyet vermiştir. SPK II-15-1 Sayılı "Özel Durumlar Tebliği" Madde 23-(7) kapsamında hissedarlarımız gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."