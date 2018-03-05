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KAP - Katmerciler 2018 yılında sermaye büyütecek

İstanbul, 5 Mart () - Katmerciler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı açıklamada şöyle dedi: "Şirketimiz %39,31 oranlı hakim hissedarı Sn. İsmail Katmerci 05.03.2018 tarihinde; 10,6 TL fiyatından 500.000 Adet payı Borsa...

KAP - Katmerciler 2018 yılında sermaye büyütecek

İstanbul, 5 Mart () - Katmerciler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı açıklamada şöyle dedi:
"Şirketimiz %39,31 oranlı hakim hissedarı Sn. İsmail Katmerci 05.03.2018 tarihinde; 10,6 TL fiyatından 500.000 Adet payı Borsa İstanbul AŞ.'de satmış olup satış sonrası Sn. İsmail Katmerci'nin şirket sermayesinde ki oy oranı %37,31' e düşmüştür.
“26.01.2018 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz hissedarlarından Sn. İsmail Katmerci, Sn. Havva Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn. Furkan Katmerci ve Sn. Ayşe Nur Çobanoğlu tarafından Şirketimizin üstlenmiş olduğu ve üstleneceği başta savunma sanayiine dönük projeler ve büyüme stratejileri çerçevesinde ortaya çıkan ve / veya çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacının temini amacıyla teminat olarak kullanılmak üzere toplamda 7.920.000 TL nominal değerli pay için kaydileştirme işlemi yapılmış ve bu payların Borsa'da satışının planlanmadığı belirtilmişti.
"Bununla birlikte Sn. İsmail Katmerci tarafından söz konusu kaydileştirme öncesinde geçmiş dönemde dönüşüm işlemi tamamlanmış paylardan 2.200.000 TL nominal değerli kısmı 01.03.2018 – 05.03.2018 tarihleri arasında satışı Borsa İstanbul'da gerçekleştirilmiş olup, KAP araçlığıyla da yatırımcıların bilgilerine arz edilmiştir.
"Şirketimizin hakim ortağı Sn. İsmail Katmerci tarafından satışı gerçekleştirilen söz konusu paylar haricinde 2018 yılında herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
"Ayrıca Katmerciler ailesi mensubu diğer hissedarlarda 2018 yılında herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyeceklerdir.
"Bununla birlikte 1 – 5 Mart 2018 tarihleri arasında Sn. İsmail Katmerci tarafından gerçekleştirilen satış işlemleri kapsamında elde edilen gelirden Şirketimizin üstlenmiş olduğu ve üstleneceği başta savunma sanayiine dönük projeler ve büyüme stratejileri çerçevesinde ortaya çıkan ve / veya çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacının temini amacıyla Şirketimize kaynak aktarımı gerçekleştirilecektir.
"Şirketimizin üstlenmiş olduğu ve üstleneceği başta savunma sanayiine dönük projeler ve büyüme stratejileri çerçevesinde ortaya çıkan ve / veya çıkabilecek işletme sermayesi ihtiyacının temini amacıyla 2018 yılı içerisinde %100 bedelli, %200 bedelsiz  sermaye artırımı planlanmakta olup, sermaye artırım prosedürleri 2018 yılında yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında başlatılacaktır."

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