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KAP: Karsusan ve Altınyağ sermaye avansı geri ödemesi tamam

İstanbul, 19 Mart () - Karsusan, Altınyağ’ın sermaye avansı geri ödemelerinin taksitlerinin faiziyle tahsil edildiğini duyurdu. Karsusan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi: “Şirketimiz ile Altınyağ Kombinaları...

KAP: Karsusan ve Altınyağ sermaye avansı geri ödemesi tamam

İstanbul, 19 Mart () - Karsusan, Altınyağ’ın sermaye avansı geri ödemelerinin taksitlerinin faiziyle tahsil edildiğini duyurdu.
Karsusan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Şirketimiz ile Altınyağ Kombinaları A.Ş. arasında, Şirketimiz tarafından  Sermaye Avansı olarak gönderilen ödemelerin yasal faiziyle birlikte Altınyağ'dan tahsil edilmek üzere 11.10.2017 tarihinde, Ocak/2018 tarihinden başlayarak 12 ay vade ile yapılandırılmasına ve bu yönde bir protokol hazırlanarak karşılıklı imza altına alınmasına karar verilmişti. Bu karar ile  yapılan Borç Tasfiye Protokolü ‘nün dördüncü (4.) taksit ödemesi olan 2.197.318,63 TL 19.03.2018 tarihinde (bugün) Şirketimize ödenmiştir.”
Altınyağ tarafından KAP’a aynı konu ile yollanana açıklamada ise şöyle denildi:
Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin şirketimize ödediği Sermaye  Avansının iadesine istinaden, şirketimiz ile Karsusan arasında mutabakata varılarak, 11.10.2017 tarihinde 12 ay geri ödemeli olarak  yapılan protokol kapsamında 2.197.318,63 TL tutarındaki dördüncü taksit  ödemesi 19.03.2018 tarihinde (bugün) yapılmıştır.”

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