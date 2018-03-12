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KAP: Işıklar Holding sermaye artırdı

İstanbul, 12 Mart () - Işıklar Holding tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin sermaye artırdığı duyuruldu. Işıklar Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi, “Bağlı Ortaklığımız...

KAP: Işıklar Holding sermaye artırdı

İstanbul, 12 Mart () - Işıklar Holding tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin sermaye artırdığı duyuruldu.
Işıklar Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Bağlı Ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/1000 E. sayılı Bilirkişi Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olan Şirketimizin alacaklarından 240.000.000 TL tutarındaki kısmının  ilave edilmesi suretiyle gerçekleştirdiği sermaye artışı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan sermaye artışı ile  Işıklar Holding A.Ş.'nin sermayesi 120.000.000 TL'den 360.000.000 TL'ye, sermaye içindeki Şirketimizin payı ise % 44,48'den % 81,49'a çıkmıştır.”

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