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KAP: ING Bank, iskontolu finansman bonosunun vade başlangıç tarihini duyurdu

İstanbul, 19 Mart () – ING Bank, nitelikli yatırımcıya satışa sunulan bonoların vadelerinin başladığını duyurdu. İNG Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi: “Bankamızın, ING Menkul...

KAP: ING Bank, iskontolu finansman bonosunun vade başlangıç tarihini duyurdu

İstanbul, 19 Mart () – ING Bank, nitelikli yatırımcıya satışa sunulan bonoların vadelerinin başladığını duyurdu.
İNG Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Bankamızın, ING Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 270 gün vadeli, 105,000,000.-TL nominal değerli, iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleştirilmiş olup, iskontolu finansman bonolarının vade başlangıç tarihi 19 Mart 2018, itfa tarihi 14 Aralık 2018'dir.”

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