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KAP - İndeks Bilgisayar likidite hizmeti anlaşmasını sonlandırdı

İstanbul, 19 Mart () - İndeks, İş Yatırım ile arasındaki likidite sağlayıcılık sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. İndeks tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi: “Şirketimiz...

KAP - İndeks Bilgisayar likidite hizmeti anlaşmasını sonlandırdı

İstanbul, 19 Mart () - İndeks, İş Yatırım ile arasındaki likidite sağlayıcılık sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu.
İndeks tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Şirketimiz 20.11.2015 tarihindeki özel durum açıklamasıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili mevzuatında düzenlenen Likidite Sağlayıcılığı kapsamında İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San. ve Tic. A.Ş. paylarına likidite sağlanması amacıyla İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. Süreç içerisinde Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarda işlem gören  Şirketimiz paylarının derinliğinde, likiditesinde ve işlem kabiliyetinde gözlenen artış sonucu arzu edilen noktaya ulaşılmış olup,  bahsi geçen hizmet sözleşmesinin 16.03.2018 tarihinde seans sonundan itibaren sonlandırılmasına karar verilmiştir.”

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