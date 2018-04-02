KAP: Güneş Sigorta yeni yönetim kurulu üyesini duyurdu

İstanbul, 2 Nisan () - Güneş Sigorta yeni yönetim kurulu üyesini duyurdu.

Güneş Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Faruk Nafiz İmamoğlu'nun istifası nedeniyle, boşalan Yönetim kurulu Üyeliği görevine Yönetim Kurulu tarihi itibariyle Sayın Hasan Emre'nin seçilmesine, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan Güneş Sigorta A.Ş. 2 No'lu İmza Yönergesi 4.Maddesi gereğince şirket adına A Grubu 1.derece imza yetkisi verilmesine ve ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”