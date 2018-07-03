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KAP: Gübre Fabrikaları iki yatırım için teşvik belgesi aldı

İstanbul, 3 Temmuz () - Gübre Fabrikaları, İzmit/Yarımca ve İskenderun tesislerindeki liman genişletme ve modernizasyon yatırımları için teşvik belgesi aldığını açıkladı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada...

KAP: Gübre Fabrikaları iki yatırım için teşvik belgesi aldı

İstanbul, 3 Temmuz () - Gübre Fabrikaları, İzmit/Yarımca ve İskenderun tesislerindeki liman genişletme ve modernizasyon yatırımları için teşvik belgesi aldığını açıkladı.
Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin Yarımca tesislerinde bulunan limanının genişletilmesine ilişkin yatırım T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 'Büyük Ölçekli Yatırım' kapsamına alınmış ve yatırıma ilişkin teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 235 milyon lira olup yararlanılacak unsurlar;
- Vergi indirimi yüzde 50, yatırım katkı oranı yüzde 25
- KDV istisnası
- Sigorta primi işveren hissesi desteği: 2 yıl
Şirketimizin İskenderun tesislerinde bulunan TSP tesisinin kompoze gübre üretecek şekilde modernize edilmesine ilişkin yatırım T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 'Bölgesel Teşvik Uygulaması' kapsamına alınmış ve yatırıma ilişkin teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşviğe konu yatırım tutarı 84 milyon lira olup yararlanacak unsurlar;
- Vergi indirimi yüzde 70, yatırım katkı oranı yüzde 30
- Faiz desteği
- KDV istisnası."

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