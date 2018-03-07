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KAP: Göltaş Çimento Sanayi, Rekabet Kurulu idari para cezası ile ilgili işlemin iptalini duyurdu

İstanbul, 7 Mart () – Göltaş Çimento Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada Rekabet Kurulu idari para cezası ile ilgili işlemin iptali duyuruldu. Göltaş Çimento Sanayi tarafından KAP’a yapılan açıklamada...

KAP: Göltaş Çimento Sanayi, Rekabet Kurulu idari para cezası ile ilgili işlemin iptalini duyurdu

İstanbul, 7 Mart () – Göltaş Çimento Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada Rekabet Kurulu idari para cezası ile ilgili işlemin iptali duyuruldu.
Göltaş Çimento Sanayi tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“15.01.2016 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak;  Rekabet Kurulu tarafından  Şirketimiz aleyhine verilen  14.532.699,42 TL idari para cezasına ilişkin işlemin iptali için Şirketimizce  Ankara İdare Mahkemesi'nde açılan davada, Mahkeme'nin 01.02.2018 tarih ve 2018/227 kararı ile " idari işlemin İPTALİNE"  karar verilmiş olup kararın istinaf yolu açıktır.”

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