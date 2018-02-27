KAP: Global Yatırım’ın bağlı şirketi EBRD’den 20 milyon euro kredi alıyor

İstanbul / 27 Şubat, () - Global Yatırım Holding’in Karadağ’daki bağlı ortaklarından Port of Adria Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 20 milyon euro tutarında sözleşmesi imzaladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Liman Grubu bağlı ortaklıklarından Karadağ'da bulunan ve Bar Limanını işleten Port of Adria şirketinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 20 milyon euro yedi yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladığı ve kredinin alt yapı yatırımları, rıhtım rehabilitasyonu ve liman ekipmanı alımı finansmanı amacıyla kullanılacağı belirtildi.