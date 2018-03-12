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KAP: Global Yatırım finansal sonuçlarını açıkladı

İstanbul, 12 Mart () - Global Yatırım tarafından tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin finansal sonuçları açıklandı. Global Yatıorım tarafından KAP’a yapılan çaıklamada şöyle denildi: “Hisseleri...

KAP: Global Yatırım finansal sonuçlarını açıkladı

İstanbul, 12 Mart () - Global Yatırım tarafından tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin finansal sonuçları açıklandı.
Global Yatıorım tarafından KAP’a yapılan çaıklamada şöyle denildi:
“Hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc Yönetim Kurulu, ilki 29 Eylül 2017 tarihinde dağıtılan ara dönem karpayı ile birlikte  2017 yılına ilişkin olarak toplam 35 milyon ABD doları karpayı dağıtma kararı almıştır.
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, diğer taraftan, 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklamıştır. 2017 sonuçlarına ilişkin olarak özet bilgiler şu şekildedir:
Şirketin finansal performansı yılın ikinci yarısında önemli bir iyileşme kaydetmiş olup; yılın son çeyreğinde ABD doları bazında  ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirler %15.8, kruvaziyer ve ticari segment'lere ilişkin FAVÖK (Faiz ve Vergi Öncesi Kar) ise %1.5 artış kaydetmiştir. 2017 yılında kruvaziyer ve ticari segmentlere ilişkin FAVÖK 80.5 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şirketin faaliyet karı 10.9 milyon ABD Doları olarak, 2016 yılına kıyasla daha düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Bunun sebebi ise, 2017 yılında Londra Borsası'nda gerçekleşen halka arza ilişkin giderler ile liman işletme haklarından kaynaklanan ve nakit çıkış yaratmayan amortisman giderlerinin daha yüksek seviyede gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmıştır. 
Konsolide FAVÖK  bir önceki yıla kıyasla yatay seyrederken, konsolide EBITDA marjı, Türk kruvaziyer limanlarındaki jeopolitik tedirginliğe rağmen %64.7 ile güçlü seviyesini korumuştur
Toplam yolcu sayısı 2017 yılında %15.2 seviyesinde güçlü bir artış göstermiştir. Jeopolitik tedirginlikten dolayı, karlılığı yüksek Türk limanların konsolide rakamlara katkısı sınırlı olmuş ve kruvaziyer gelirleri ABD Doları bazında %6.3 gerilemiştir. Ancak, Türk limanları hariç tutulduğunda ABD Doları bazında kruvaziyer  gelirleri %9.9, kruvaziyer segmentin FAVÖK'ü ise %6.3 artış kaydetmiştir.  
2017 yılında Şirketin ticari segmenti çok güçlü bir performans sergilemiş; kargo hacimleri %16'nın üzerinde büyüme kaydederken, ticari segmente ilişkin FAVÖK ABD Doları bazında %9.7 artış göstermiştir."

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