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KAP: Global Ports Holding Hırvatistan'da liman işletme sözleşmesi görüşmelerine davet edildi

İstanbul, 20 Mart () - Global Yatırım Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı olan ve Zadar Gazenica Liman ihalesine katılan Global Ports Holding, limanın 20 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet edildi.  Global...

KAP: Global Ports Holding Hırvatistan'da liman işletme sözleşmesi görüşmelerine davet edildi

İstanbul, 20 Mart () - Global Yatırım Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı olan ve Zadar Gazenica Liman ihalesine katılan Global Ports Holding, limanın 20 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet edildi. 
Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (GPH), Zadar Gazenica Liman İhalesine katıldığını (İhale) ve İhale Makamı olan Zadar Liman Başkanlığı'nın (İhale Makamı) GPH'yi Zadar Gazenica Limanı'nın 20 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiğini Şirketimize bildirmiştir.
"İhalenin kapsamı kruvaziyer liman ve terminal  hizmetleri, uluslararası feribot terminali, Ro-Ro hizmetleri, araç ve yolcu hizmetlerinden oluşmaktadır.
"Zadar, Adriyatik Denizi'nde yer alan Hırvatistan'da tarihi bir kent olup Zadar kruvaziyer limanı azami 13 metre derinlik ve toplam 1170 metre rıhtım uzunluğu ile büyük kruvaziyer gemilerinin dahi yanaşabileceği altyapıda bir limandır. Limanda ayrıca 2400 metrekarelik kiralanabilir ticari alan da mevcuttur.
"İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması her iki tarafın da sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlı olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

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