KAP: Erdemir sermayesini 46 milyon dolar artıracak

İstanbul, 13 Mart () – Ereğli Demir Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirket sermayesini 46 milyon dolar artıracağını duyurdu.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları tarafından KAP’a yollanan açıklamada şöyle denildi:

“02.02.2018 tarihli özel durum açıklamasında Şirketimizin bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin müşterek yönetime tabi ortaklığı İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. (İlgaz)'nin yapacağı 46.000.000 ABD Doları (veya karşılığı TL) tutarındaki sermaye artırımına bağlı ortaklığımız tarafından %50 oranında (23.000.000 ABD Doları veya Türk Lirası karşılığı) iştirak edeceği hissedarlara duyurulmuştu.

Bu kapsamda İlgaz, 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 08.03.2018 tarihinde yapmış ve Genel Kurul'da mevcut 27.000.000 TL olan sermayesinin 174.666.600 TL (46.000.000 ABD Doları) arttırılarak 201.666.600 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımına hem bağlı ortaklığımız İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından %50 oranında (23.000.000 ABD Doları karşılığı 87.333.300 TL), hem de diğer hissedar Linde Gaz A.Ş. tarafından %50 oranında (23.000.000 ABD Doları karşılığı 87.333.300 TL) iştirak edilmiş, hissedarlar taahhüt ettikleri sermaye artış tutarını 09.03.2018 tarihinde İlgaz banka hesabına nakden ödemiş olup, Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 12.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir."