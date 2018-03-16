KAP: Emlak Konut yönetim kurulu üye adaylarını duyurdu

İstanbul, 16 Mart () – Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin yönetim kurulu üyesi adayları duyuruldu. Emlak Konut tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“28 Mart 2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine TOKİ tarafından; Ertan YETİM, Murat KURUM, Sami ER ve Mehmet ÖZÇELİK aday olarak gösterilmiştir.”