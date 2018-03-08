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KAP: Eminiş yeni yönetim kurulu adaylarını duyurdu

İstanbul, 8 Mart () – Eminiş tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu bağımsız adaylarını duyurdu. Eminiş tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi, “Bağımsız...

KAP: Eminiş yeni yönetim kurulu adaylarını duyurdu


İstanbul, 8 Mart () – Eminiş tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu bağımsız adaylarını duyurdu.
Eminiş tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi Hakkında Bilgilendirme
Şirketimiz Yönetim Kurulu   08.03.2018 tarihli toplantısında alınan 301 no'lu karar aşağıdaki gibidir;
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin  Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Müfit AKGÜN ve Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'nun  seçilmelerinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.”

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