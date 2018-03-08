İstanbul, 8 Mart () – Eminiş tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu bağımsız adaylarını duyurdu.
Eminiş tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi Hakkında Bilgilendirme
Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.03.2018 tarihli toplantısında alınan 301 no'lu karar aşağıdaki gibidir;
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız yönetim kurulu üye adayları değerlendirilmiş, Şirketimizin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliklerine Sayın Müfit AKGÜN ve Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'nun seçilmelerinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.”
KAP: Eminiş yeni yönetim kurulu adaylarını duyurdu
İstanbul, 8 Mart () – Eminiş tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yeni yönetim kurulu bağımsız adaylarını duyurdu. Eminiş tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi, “Bağımsız...
08 Mart 2018 Perşembe 16:14
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